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    Дзюба поддержал Джикию: «Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию.

    Напомним, что 24-летний россиянин получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1).

    «Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек! Ты боец на поле и за его пределами! Прошу, не вешай нос и вернись ещe сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!», — сообщил Дзюба.

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    Источник: Instagram

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    19.01.2018 01:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 19 января 2018, 10:25

      что-то человечье осталось,видимо...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 10:25

      Удивительно, даже Дзюба может быть человечным, спасибо за добрые слова!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 19 января 2018, 09:54

      Если футболист в свое время покинул команду ,то это совсем не означает,что он поссорился со всеми,с кем он играл,прежде всего он поругался с начальством (ситуация типичная на любой работе)! Так что ни о каком-то "примирении" или "налаживани" речи не идет,просто если хорошие отношения друг с другом есть,то и соответствующая искренность и слова поддержки всегда будут-и это здорово! (А по поводу возврата или невозврата в команду опять же все решает владелец клуба и если он захочет,то так и будет)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 января 2018, 08:46

      Оба на хитрожопый деревянный,как заговорил то-ну не вернут тебя в Спартак даже не надейся.

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 января 2018, 08:39

      Редкие осмысленные человеческие слова сказал... Правильно!..
      Баррикады и клубы разделяют, а слова объединяют!..

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      roma83 19 января 2018, 04:37

      хочет чтоб джикия за него словечко в спартаке замолвил)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 19 января 2018, 04:31

      Здоровья

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 19 января 2018, 02:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наказал бог )

      -18
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 января 2018, 02:15

      Ай да Артёмка, ну как не поддержать его за такие тёплые слова, поддерживаем и желаем Жоре скорейшего восстановления...

      8
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 19 января 2018, 01:54

      Скорейшего выздоровления, сборной очень нужен!

      8
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