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  • Дзюба поддержал Джикию: «Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее»

Дзюба поддержал Джикию: «Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее»

19 января 2018, 01:00
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию.

Напомним, что 24-летний россиянин получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1).

«Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек! Ты боец на поле и за его пределами! Прошу, не вешай нос и вернись ещe сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!», — сообщил Дзюба.

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Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Джикия Георгий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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mialkov
1516313375
Неожиданно! Но - по-человечески!!! Спасибо, Артем!
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slavа0508
1516314645
Ну наконец то Артём достойно себя повёл,,,,,,дай то бог может умнеть начал,,,,,,на личной неудачи в Зените,,,
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Zenitoveс1991
1516316072
Скорейшего выздоровления, сборной очень нужен!
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арейская
1516317329
Ай да Артёмка, ну как не поддержать его за такие тёплые слова, поддерживаем и желаем Жоре скорейшего восстановления...
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Avaretz
1516318012
Наказал бог )
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insider_retro
1516340356
Редкие осмысленные человеческие слова сказал... Правильно!.. Баррикады и клубы разделяют, а слова объединяют!..
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Диктор
1516340770
Оба на хитрожопый деревянный,как заговорил то-ну не вернут тебя в Спартак даже не надейся.
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nemolod
1516344852
Если футболист в свое время покинул команду ,то это совсем не означает,что он поссорился со всеми,с кем он играл,прежде всего он поругался с начальством (ситуация типичная на любой работе)! Так что ни о каком-то "примирении" или "налаживани" речи не идет,просто если хорошие отношения друг с другом есть,то и соответствующая искренность и слова поддержки всегда будут-и это здорово! (А по поводу возврата или невозврата в команду опять же все решает владелец клуба и если он захочет,то так и будет)
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OfaZavr
1516346725
Удивительно, даже Дзюба может быть человечным, спасибо за добрые слова!
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SPACE TRUCKIN
1516346738
что-то человечье осталось,видимо...
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