Дзюба поддержал Джикию: «Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию.

Напомним, что 24-летний россиянин получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1).

«Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек! Ты боец на поле и за его пределами! Прошу, не вешай нос и вернись ещe сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!», — сообщил Дзюба.