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    Краневиттер: «Задача «Зенита» — дойти до финала Лиги Европы»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о задачах клуба в Лиге Европы.

    – С каким настроением вышли из отпуска?

    – Очень хорошее настроение! Отпуск прошел отлично, теперь очень жду возобновления сезона.

    – Успели набраться сил для гонки за «Локомотивом»?

    – Конечно! Мы понимаем, что «Локомотив» убежал далеко, но «Зенит» большой клуб. Нам по силам догнать их. Сделаем все для этого.

    – У вас есть желание встретиться в Лиге Европы с «Атлетико» и обыграть мадридцев?

    – Надеюсь, в ближайшее время мы все-таки не встретимся с ними. У «Атлетико» очень сильные игроки, не хотелось бы пересечься с ними на ранней стадии Лиги Европы.

    – «Зенит» и «Атлетико» в равной степени претендуют на победу в турнире, или у испанцев больше шансов?

    – Думаю, в Лиге Европы не осталось слабых команд. Любая может дойти до финала. Наша задача – сделать так, чтобы «Зенит» стал одним из финалистов.

    В 1/16 Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Селтиком». Первый матч пройдет 15 февраля в Шотландии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2018 12:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7

      roma83 24 января 2018, 23:53

      какбы 3 из 4 русских команд невылетели уже на этой стадии какой финал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 14 января 2018, 23:33

      Какой финал Лиги Европы... Команда без игры... Арсенал Тула сначла попробуйте обыграть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 января 2018, 14:04

      Круче нас только горы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 января 2018, 13:06

      Я бы хотел видеть все четыре наши команды в полуфинале, но честно говоря сомневаюсь даже в преодолении 1/16!!!

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 января 2018, 12:50

      места уже заняты с такой игрой далеко не уйдёте

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 января 2018, 12:39

      Хорошо бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 января 2018, 12:34

      сначала селтик надо пройти

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 января 2018, 12:22

      Т.е. задачи выиграть ЛЕ нет? Главное дойти только до финала? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 января 2018, 12:12

      неплохая задача. По крайней мере в ЛЕ игра идет лучше, чем в ЧР

      1
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