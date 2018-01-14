Краневиттер: «Задача «Зенита» — дойти до финала Лиги Европы»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о задачах клуба в Лиге Европы.

– С каким настроением вышли из отпуска?

– Очень хорошее настроение! Отпуск прошел отлично, теперь очень жду возобновления сезона.

– Успели набраться сил для гонки за «Локомотивом»?

– Конечно! Мы понимаем, что «Локомотив» убежал далеко, но «Зенит» большой клуб. Нам по силам догнать их. Сделаем все для этого.

– У вас есть желание встретиться в Лиге Европы с «Атлетико» и обыграть мадридцев?

– Надеюсь, в ближайшее время мы все-таки не встретимся с ними. У «Атлетико» очень сильные игроки, не хотелось бы пересечься с ними на ранней стадии Лиги Европы.

– «Зенит» и «Атлетико» в равной степени претендуют на победу в турнире, или у испанцев больше шансов?

– Думаю, в Лиге Европы не осталось слабых команд. Любая может дойти до финала. Наша задача – сделать так, чтобы «Зенит» стал одним из финалистов.

В 1/16 Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Селтиком». Первый матч пройдет 15 февраля в Шотландии.