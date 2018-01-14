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  • Краневиттер: «Задача «Зенита» — дойти до финала Лиги Европы»

Краневиттер: «Задача «Зенита» — дойти до финала Лиги Европы»

14 января 2018, 12:06
9

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о задачах клуба в Лиге Европы.

– С каким настроением вышли из отпуска?

– Очень хорошее настроение! Отпуск прошел отлично, теперь очень жду возобновления сезона.

– Успели набраться сил для гонки за «Локомотивом»?

– Конечно! Мы понимаем, что «Локомотив» убежал далеко, но «Зенит» большой клуб. Нам по силам догнать их. Сделаем все для этого.

– У вас есть желание встретиться в Лиге Европы с «Атлетико» и обыграть мадридцев?

– Надеюсь, в ближайшее время мы все-таки не встретимся с ними. У «Атлетико» очень сильные игроки, не хотелось бы пересечься с ними на ранней стадии Лиги Европы.

– «Зенит» и «Атлетико» в равной степени претендуют на победу в турнире, или у испанцев больше шансов?

– Думаю, в Лиге Европы не осталось слабых команд. Любая может дойти до финала. Наша задача – сделать так, чтобы «Зенит» стал одним из финалистов.

В 1/16 Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Селтиком». Первый матч пройдет 15 февраля в Шотландии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (9)
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Joko21
1515921129
неплохая задача. По крайней мере в ЛЕ игра идет лучше, чем в ЧР
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Serjoga
1515921774
Т.е. задачи выиграть ЛЕ нет? Главное дойти только до финала? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!
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Igor Belousov
1515922476
сначала селтик надо пройти
Ответить
VeniaminS
1515922797
Хорошо бы
Ответить
Полная Канистра
1515923436
места уже заняты с такой игрой далеко не уйдёте
Ответить
Сильвербой
1515924396
Я бы хотел видеть все четыре наши команды в полуфинале, но честно говоря сомневаюсь даже в преодолении 1/16!!!
Ответить
DIDI 23
1515927888
Круче нас только горы!
Ответить
Gorasul
1515961981
Какой финал Лиги Европы... Команда без игры... Арсенал Тула сначла попробуйте обыграть!
Ответить
roma83
1516827224
какбы 3 из 4 русских команд невылетели уже на этой стадии какой финал
Ответить
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