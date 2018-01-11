Кубок французской лиги. Гол Неймара помог «ПСЖ» выйти в 1/2 финала и другие результаты

В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «ПСЖ» в гостях обыграл «Амьен» (2:0) и вышел в полуфинал. Авторами голов стали Неймар и Адриан Рабьо.

В других встречах «Ренн» победил «Тулузу», «Монпелье» вырвал победу над «Анжером».

Кубок французской лиги. 1/4 финала

Ренн – Тулуза – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Яго, 21 (в свои ворота); 1:1 – Силла, 40; 2:1 – Бурижо, 42; 2:2 – Саного, 63; 3:2 – Эну, 86; 4:2 – Эну, 90+2.

Амьен – ПСЖ – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Неймар, 53 (с пенальти); 0:2 – Рабьо, 78.

Анжер – Монпелье – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мбенза, 86.

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