Кубок французской лиги. Гол Неймара помог «ПСЖ» выйти в 1/2 финала и другие результаты

В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «ПСЖ» в гостях обыграл «Амьен» (2:0) и вышел в полуфинал. Авторами голов стали Неймар и Адриан Рабьо.
В других встречах «Ренн» победил «Тулузу», «Монпелье» вырвал победу над «Анжером».
Кубок французской лиги. 1/4 финала
Голы: 1:0 – Яго, 21 (в свои ворота); 1:1 – Силла, 40; 2:1 – Бурижо, 42; 2:2 – Саного, 63; 3:2 – Эну, 86; 4:2 – Эну, 90+2.
Голы: 0:1 – Неймар, 53 (с пенальти); 0:2 – Рабьо, 78.
Голы: 0:1 – Мбенза, 86.
Календарь Кубка французской лиги
Источник: Бомбардир.ру