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Анжер - Монпелье

10.01.2018, Среда, 23:05 мск Анжер, стадион Жан Буэн Франция. Кубок лиги, 1/4 финала Анжер - Монпелье
Франция. Лига 1 (2017/2018)
17 тур
9 декабря, суббота 22:00 Анжер 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 Анжер 2:0 Монпелье
1 тур
13 августа, суббота 21:00 Монпелье 1:0 Анжер
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
20 февраля, суббота 22:00 Анжер 2:3 Монпелье
1 тур
8 августа, суббота 22:00 Монпелье 0:2 Анжер
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