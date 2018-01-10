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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Анжер - Монпелье
Анжер - Монпелье: обзор матча 10 января 2018
Анжер
10.01.2018, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Монпелье
86'
И. Мбенза
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжер - Монпелье
90'
+6
Желтая карточка
И. Мбенза
Желтая карточка
Т. Мангани
87'
86'
ГОЛ! 0:1!
И. Мбенза
Пас отдал
Р. Агилар
72'
Желтая карточка
В. Хилтон
Желтая карточка
Л. Кулибали
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Принс Оньянге
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-4-1-2
16
Бутель
4
Павлович
29
Томас
15
Мансе
15
Капелле
29
Кулибали
6
Мангани
8
Оньянге
29
Тайт
9
Гийом
9
Экамби
3-4-1-1
16
Берто
20
Мукиэле
4
Хилтон
3
Конгре
2
Агилар
6
Ласн
6
Скири
21
Руссийон
93
Иконе
13
Сио
Остались в запасе
Анжер
Монпелье
1
Матье Мишель
ВР
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
23
Бенжамин Леком
ВР
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Остались в запасе
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
23
Бенжамин Леком
ВР
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Анжер - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
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