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Амьен - ПСЖ

10.01.2018, Среда, 23:05 мск Франция. Кубок лиги, 1/4 финала Амьен - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2017/2018)
1 тур
5 августа, суббота 18:15 ПСЖ 2:0 Амьен
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