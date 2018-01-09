Рибери: «Здоровье сейчас является для меня очень важным фактором»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери считает, что находится в отличной форме для своих 34 лет.

«В апреле этого года мне исполнится 35 лет. Думаю, просто невероятно, что в таком возрасте я могу так здорово играть в футбол, когда здоров.

Да, здоровье сейчас является для меня очень важным фактором. Я работаю и индивидуально дома, где для этого у меня есть все условия. У меня есть возможность спокойно тренироваться», – заявил Рибери.

В текущем сезоне француз провел в составе «Баварии» шесть матчей в Бундеслиге, не отметившись в них результативными действиями. Недавно его пригласили переехать в Катар.