Хави пригласил Рибери в Катар

Полузащитник «Аль-Садда» Хави пригласил хавбека мюнхенской «Баварии» Франка Рибери в чемпионат Катара.

«Думаю, что если бы Рибери переехал в Катар, то это было бы замечательной новостью для каждого жителя этой страны. Уровень жизни здесь просто фантастический. Это отличная страна для того, чтобы жить здесь с семьей.

Например, моя дочь Асиа родилась именно в Катаре, чему я очень рад. Здесь комфортно, и все счастливы.

Да, не стоит сравнивать уровень развития футбола с тем, что есть в Европе, но уверен, что Рибери было бы приятно, если бы он продолжил карьеру в Катаре. Например, в «Аль-Садде».

Рибери – один из лучших игроков мира последнего десятилетия», – заявил Хави.

Действующий контракт 34-летнего француза с «Баварией» рассчитан до лета 2018 года.