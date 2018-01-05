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    Хави пригласил Рибери в Катар

    Полузащитник «Аль-Садда» Хави пригласил хавбека мюнхенской «Баварии» Франка Рибери в чемпионат Катара.

    «Думаю, что если бы Рибери переехал в Катар, то это было бы замечательной новостью для каждого жителя этой страны. Уровень жизни здесь просто фантастический. Это отличная страна для того, чтобы жить здесь с семьей.

    Например, моя дочь Асиа родилась именно в Катаре, чему я очень рад. Здесь комфортно, и все счастливы.

    Да, не стоит сравнивать уровень развития футбола с тем, что есть в Европе, но уверен, что Рибери было бы приятно, если бы он продолжил карьеру в Катаре. Например, в «Аль-Садде».

    Рибери – один из лучших игроков мира последнего десятилетия», – заявил Хави.

    Действующий контракт 34-летнего француза с «Баварией» рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Bild

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    05.01.2018 07:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 5 января 2018, 10:01

      А что, можно, тем более, что у Рибери жена мусульманка и он сам давно принял ислам из-за нее.

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