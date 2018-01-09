Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Боатенг раскритиковал известный бренд за использование расизма в рекламе

Боатенг раскритиковал известный бренд за использование расизма в рекламе

9 января 2018, 07:16
10

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг известен своей борьбой с расизмом. Экс-футболист «Милана» остался недоволен рекламной кампанией бренда H&M.

Отметим, что на плакате изображен темнокожий мальчик в толстовке с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях».

«H&M, вы серьезно? Они потеряли свой разум, нет расизму», – написал Боатенг в твиттере.

Стоит отметить, что около месяца назад немец ганского происхождения получил награду за вклад в борьбу с расизмом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Айнтрахт Боатенг Кевин-Принс
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
бесёнок
1515472987
ну с надписью конечно переборщили
Ответить
Hala Madrid
1515475093
А кто виноват , что сами чёрные ассоциируют себя с обезьянами? Уважающий себя человек даже не обратил бы внимания на это. Сами чёрные не меньшие расисты, и толерантное общество почему-то в таких случаях молчит
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1515477824
ох уж эти негры
Ответить
la verdad
1515478620
А если бы этот свитер был одет на белом мальчике??? Что скажешь Обезьянанг???
Ответить
Zorro 20
1515482501
Нет, но это уже за пределом разумного, и к тому же это ребёнок.
Ответить
Добрый Бобер
1515484276
А рядом арабский мальчик в толстовке "Самый взрывной пацан на районе".
Ответить
I_R_O_N_M_A_N
1515489140
Как то не обдуманно...
Ответить
Sterh
1515489294
Настоящие расисты сейчас - черные! Чего стоят заявления о том, что в номинантах на Оскар НЕТ ТЕМНОКОЖИХ АКТЕРОВ! ЭТО ЖЕ И ЕСТЬ РАСИЗМ - ДЕЛИТЬ ЛЮДЕЙ ПО ЦВЕТУ КОЖИ!
Ответить
kanosa
1515491181
Как говорить на всех снежок, белая жопа, белый зад , так это нормально с уст черных. Это не расизм , это в порядке вещей. Я вам говорю скоро нас в рабов запишут, Африка в населении прет и прет
Ответить
dinar7777dinar
1515847699
как же надоели эти НЕГРЫ ! НЕГРЫ НЕГРЫ ! обезьяны !!
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
8
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
2
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
3
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
Вчера, 17:53
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
Вчера, 00:39
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
10
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ФотоДжеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+