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    Боатенг раскритиковал известный бренд за использование расизма в рекламе

    Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг известен своей борьбой с расизмом. Экс-футболист «Милана» остался недоволен рекламной кампанией бренда H&M.

    Отметим, что на плакате изображен темнокожий мальчик в толстовке с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях».

    «H&M, вы серьезно? Они потеряли свой разум, нет расизму», – написал Боатенг в твиттере.

    Стоит отметить, что около месяца назад немец ганского происхождения получил награду за вклад в борьбу с расизмом.

    Источник: Twitter

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    09.01.2018 07:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 января 2018, 15:48

      как же надоели эти НЕГРЫ ! НЕГРЫ НЕГРЫ ! обезьяны !!

      0
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      Рейтинг: +112

      kanosa 9 января 2018, 12:46

      Как говорить на всех снежок, белая жопа, белый зад , так это нормально с уст черных. Это не расизм , это в порядке вещей. Я вам говорю скоро нас в рабов запишут, Африка в населении прет и прет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 9 января 2018, 12:14

      Настоящие расисты сейчас - черные!
      Чего стоят заявления о том, что в номинантах на Оскар НЕТ ТЕМНОКОЖИХ АКТЕРОВ! ЭТО ЖЕ И ЕСТЬ РАСИЗМ - ДЕЛИТЬ ЛЮДЕЙ ПО ЦВЕТУ КОЖИ!

      3
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 9 января 2018, 12:12

      Как то не обдуманно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 9 января 2018, 10:51

      А рядом арабский мальчик в толстовке "Самый взрывной пацан на районе".

      8
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      Рейтинг: +79

      Zorro 20 9 января 2018, 10:21

      Нет, но это уже за пределом разумного, и к тому же это ребёнок.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 января 2018, 09:17

      А если бы этот свитер был одет на белом мальчике??? Что скажешь Обезьянанг???

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 9 января 2018, 09:03

      ох уж эти негры

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 9 января 2018, 08:18

      А кто виноват , что сами чёрные ассоциируют себя с обезьянами? Уважающий себя человек даже не обратил бы внимания на это. Сами чёрные не меньшие расисты, и толерантное общество почему-то в таких случаях молчит

      9
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 9 января 2018, 07:43

      ну с надписью конечно переборщили

      3
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