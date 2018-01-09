Боатенг раскритиковал известный бренд за использование расизма в рекламе

как же надоели эти НЕГРЫ ! НЕГРЫ НЕГРЫ ! обезьяны !!
Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг известен своей борьбой с расизмом. Экс-футболист «Милана» остался недоволен рекламной кампанией бренда H&M.
Отметим, что на плакате изображен темнокожий мальчик в толстовке с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях».
«H&M, вы серьезно? Они потеряли свой разум, нет расизму», – написал Боатенг в твиттере.
Стоит отметить, что около месяца назад немец ганского происхождения получил награду за вклад в борьбу с расизмом.
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— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) 8 января 2018 г.