Уайз: «Челси» нужен не только форварда, но и забивной центральный полузащитник»

Экс-футболист «Челси» Деннис Уайз считает, что средняя линия команды нуждается в усилении. По его мнению, синим не хватает центрального полузащитника, способного забивать голы.

«Челси» нуждается не только в центрфорварде, но и в забивном центральном полузащитнике. Я смотрю на Н’Голо Канте и Тьему Бакайоко – они очень похожи. Когда один из них сможет по-настоящему ворваться в штрафную площадь соперника и забить гол? Канте отлично справляется с функцией разрушителя, а Бакайоко схож с ним по манере игры.

Вот в каком усилении нуждается «Челси» в январе, я хотел бы видеть приобретения именно на эту позицию. Кроме того, команде нужен еще один центральный нападающий, который будет также хорош, как Мората»,– сказал Уайз.