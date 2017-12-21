Конте считает вылет «МЮ» из Кубка лиги неожиданным результатом

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не ожидал вылета «Манчестер Юнайтед» из Кубка английской лиги.

«В Англии тяжело играть в любом турнире, будь-то Премьер-лига, Кубок лиги или Кубок Англии. Здесь каждый матч требует предельной концентрации.

В то же время именно такие сюрпризы делают английский футбол неповторимым, ведь ты никогда не можешь быть уверен в результате до начала игры. Это неожиданный результат, но в Англии сложен каждый матч», – считает Конте.

Напомним, что в матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Бристоль Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.