Кубок Германии. «Байер» прошел «Боруссию» М, «Вердер» – «Фрайбург»

Завершились очередные матчи 1/8 финала Кубка Германии. Леверкузенский «Байер» в гостях справился с менхенгладбахской «Боруссией». Единственный мяч забил Леон Бэйли, который отличается во втором поединке подряд.

В другом матче «Вердер» в результативной игре превзошел «Фрайбург». Соперники прошедших команд по следующему раунду еще неизвестны.

Кубок Германии. 1/8 финала

Боруссия М – Байер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бэйли, 70.

Вердер – Фрайбург – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Белфодиль, 3; 2:0 – Кайнц, 20; 2:1 – Петерсен, 28 (с пенальти); 3:1 – Баргфреде, 69; 3:2 – Раве, 86.

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