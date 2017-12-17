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    • Эредивизие. «Фейеноорд» победил в роттердамском дерби со счетом 7:0

    Эредивизие. «Фейеноорд» победил в роттердамском дерби со счетом 7:0

    В матче 17 тура чемпионата Голландии встретились роттердамские «Спарта» и «Фейеноорд». Некогда участник еврокубковых финалов разгромил соперника, забив тому семь безответных голов. Дублем отметился Тонни Вильена.

    «Фейеноорд» в таблице идет шестым. «Спарта» является слабейшей командой турнира.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 17-й тур

    Спарта – Фейеноорд – 0:7 (0:4)

    Голы: 0:1 – Вильена, 4; 0:2 – Венте, 8; 0:3 – Сент-Жюст, 15; 0:4 – Вильена, 28; 0:5 – Тапиа, 48; 0:6 – Бергуис, 71; 0:7 – Басаджикоглу, 88.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2017 17:55
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1513522789
    Ливерпульская "зараза" это.
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1513529765
    это СпартаККК!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694991714
    numo529479
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