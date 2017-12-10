Молодежное первенство. «Зенит» разгромил в Грозном «Ахмат»

Состоялся матч 20 тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ, в котором сошлись грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Разгромную победу одержали представители самого северного города РФПЛ.
Зенитовцы идут на пятом месте в таблице, чеченцы – предпоследние.
Молодежное первенство РФПЛ. 20-й тур
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:5 (0:2)
Голы: 0:1 – Макеев, 17; 0:2 – Денисов, 39; 1:2 – Хубулов, 49; 2:2 – И. Умаев, 68; 2:3 – Поваров, 77; 2:4 – Поваров, 80; 2:5 – 86.
Календарь молодежного первенства РФПЛ