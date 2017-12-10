Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Молодежное первенство. «Зенит» разгромил в Грозном «Ахмат»

    Молодежное первенство. «Зенит» разгромил в Грозном «Ахмат»

    Состоялся матч 20 тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ, в котором сошлись грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Разгромную победу одержали представители самого северного города РФПЛ.

    Зенитовцы идут на пятом месте в таблице, чеченцы – предпоследние.

    Молодежное первенство РФПЛ. 20-й тур

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Макеев, 17; 0:2 – Денисов, 39; 1:2 – Хубулов, 49; 2:2 – И. Умаев, 68; 2:3 – Поваров, 77; 2:4 – Поваров, 80; 2:5 – 86.

    Календарь молодежного первенства РФПЛ

    Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2017 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Татарин за ЦСКА
    1512910825
    Надеюсь завтра будет всё наоборот!!!!
    Ответить
    Котфеееее
    1512918804
    Если только в последние минуты не пропустят 2 3 гола то вполне возможно.
    Ответить
    Бугимен
    1512933044
    УДАЧИ ГРОЗНОМУ!
    Ответить
    ologreds
    1694991761
    numo528725
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+