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  • Россияне не будут участвовать в проведении допинг-тестирований на ЧМ-2018

Россияне не будут участвовать в проведении допинг-тестирований на ЧМ-2018

30 ноября 2017, 20:57
28

Глава медицинской службы ФИФА Мишель Д’Хуг сообщил, что Россия не будет допущена до участия в допинг-тестировании во время чемпионата мира 2018 года.

Россияне не будут иметь доступ к анализам футболистов во время ЧМ-2018. Это решение связано с допинг-скандалом в России и не будет пересмотрено.

«Из-за всех слухов о допинге в России мы решили, что все проверки будут проводить врачи ФИФА», — сказал Д’Хуг.

Напомним, что ранее информатор ВАДА Григорий Родченков согласился предоставить ФИФА данные о допинге в российском футболе.

Источник: Telegraph.co.uk
Россия
Комментарии (28)
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3a zenit
1512065999
и что это за хурня тогда получится,нас могут просто подставить,потрясти пробиркой и вуаля?
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Бубновский
1512066742
....я молю бога только об одном: осталось всего то пол года....но, в условиях такой травли росси на всех направлениях, эпогеем этой травли явился бы пересмотр результатов голосования комитета фифа за хозяина мундиаля 2018...а такое вполне возможно...любая развитая страна в европе готова хоть сейчас принять мундиаль
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Бубновский
1512070634
...вот тут товарисч один пишет, типа мы выгораживаем наших нарков....ну а где ты видел хоть одну фразу, что мол наши не употребляют???....я лично ни кого не выгораживал, равно, как и обвинять не имею права...сам лично играл и употреблял витамины....раньше не было таких сильных транквилизаторов как сейчас...сейчас, кроме шуток, человека можно за пол часа в халка превратить!...тут тебе о другом толкуют: шерстят только наших! ты думаешь - почему в апл носятся весь матч как ошпаренные??? или смертин с жирковым не знают чем их там кололи??? не будь таким наивным!!! а Родину надо любить!
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