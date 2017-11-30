Россияне не будут участвовать в проведении допинг-тестирований на ЧМ-2018

Глава медицинской службы ФИФА Мишель Д’Хуг сообщил, что Россия не будет допущена до участия в допинг-тестировании во время чемпионата мира 2018 года.

Россияне не будут иметь доступ к анализам футболистов во время ЧМ-2018. Это решение связано с допинг-скандалом в России и не будет пересмотрено.

«Из-за всех слухов о допинге в России мы решили, что все проверки будут проводить врачи ФИФА», — сказал Д’Хуг.

Напомним, что ранее информатор ВАДА Григорий Родченков согласился предоставить ФИФА данные о допинге в российском футболе.