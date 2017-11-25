Роналду недоволен, что «Реал» хочет купить Левандовски

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду недоволен тем фактом, что руководство мадридского клуба намерено приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Ранее сообщалось, что сливочные начнут переговоры о переходе 29-летнего поляка по окончании нынешнего сезона.

По данным Transfermarkt, стоимость Левандовски составляет 80 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Баварию» в Бундеслиге 13 матчей, в которых забил 13 голов.