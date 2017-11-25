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АПЛ присоединилась к акции в поддержку геев и лесбиянок

25 ноября 2017, 11:06
14

Английская Премьер-лига проводит текущий 13 тур чемпионата под знаком ЛГБТ-сообщества. В частности, социальные сети турнира облачились в радужный флаг, символизирующий солидарность с геями, лесбиянками, бисексуалами и трансгендерами.

Лига декларирует, что цель этой акции – показать универсальность футбола, его равную причастность к людям разных сексуальных предпочтений.

Ранее к акции присоединились различные европейские клубы – в частности, «Халл Сити», тренируемый россиянином Леонидом Слуцким.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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OfaZavr
1511597858
Лига не декларирует а деградирует, что же это такое твориться то...
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Nerlinger
1511598010
Развели ГомоСятину! Бежит значит футболист - ГомоСек по полю, а из него гавно сыплется... Красота!!! Так даже при -30 полны трибуны будут...
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alp
1511601125
содомия...
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cska-62
1511601443
Вот как можно теперь в старушке Англии всех футболистов АПЛ измазать дерьмом! Там что, играют одни не уважающие себя приспособленцы? Думаю, что нет. Так почему их всех заставляют валяться в этом дерьме? Демократия? Или тоталитаризм мировой плутократии, поставившей себе цель уничтожение семьи и традиционных сексуальных отношений между полами??? Скажешь слово против этого, останешься без работы... Будь ты хоть Месси, хоть Роналду, хоть Азар или Агуэро...
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Asbjorn
1511605521
Толерантная европа,там и европейцев меньше становится с каждым годом
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Tostao
1511606516
Где у власти толерасты, Там банкуют пида...сты!
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Joni
1511610624
Извращены, скоро скотоложство будут поддерживать, универсальные
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Dizayner
1511612372
это полное фиаско товарищи. что за бред?
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Сержтир
1511612869
И наверняка сзади присоединился.
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drago922
1511636982
уроды ...
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