АПЛ присоединилась к акции в поддержку геев и лесбиянок

Английская Премьер-лига проводит текущий 13 тур чемпионата под знаком ЛГБТ-сообщества. В частности, социальные сети турнира облачились в радужный флаг, символизирующий солидарность с геями, лесбиянками, бисексуалами и трансгендерами.

Лига декларирует, что цель этой акции – показать универсальность футбола, его равную причастность к людям разных сексуальных предпочтений.

Ранее к акции присоединились различные европейские клубы – в частности, «Халл Сити», тренируемый россиянином Леонидом Слуцким.