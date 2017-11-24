«Зенит» стал первым российским клубом, набравшим 200 очков в таблице коэффициентов УЕФА

После победы над «Вардаром» в Лиге Европы суммарное количество очков «Зенита» в таблице коэффициентов УЕФА составило 200. Клуб первым в России достиг этой отметки.

«Петербуржцы одержали 58 побед на стадии основного розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА и 16 побед в квалификационных раундах; сыграли 23 раза вничью в основной сетке турниров и 4 — на отборочных этапах. Кроме того, получили 43 очка в качестве бонусов за выход в различные стадии Лиги чемпионов УЕФА», – говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Топ-4 рейтинга:

1. «Зенит» – 200 очков

2. ЦСКА – 186

3. «Спартак» – 180,5

4. «Локомотив» – 116,5