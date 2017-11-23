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  • Антон Миранчук: «Локомотив» ждет тяжелая игра с «Копенгагеном», как и в первом матче»

Антон Миранчук: «Локомотив» ждет тяжелая игра с «Копенгагеном», как и в первом матче»

23 ноября 2017, 08:09
2

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук назвал предстоящий матч Лиги Европы против «Копенгагена» очень важным для россиян. Он ставит перед собой цель в первую очередь помочь команде, не задумываясь о личных достижениях в сезоне.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Копенгаген» состоится в четверг, 23 ноября, в 21:00 по московскому времени.

– В четверг перед матчем с «Копенгагеном» пресс-служба «Локомотива» устраивает праздничное шоу для болельщиков на тему датских сказок. Вы читали в детстве какие-нибудь сказки Андерсена?

– Наверное, все дети читали «Снежную королеву». Пожалуй, это запомнилось больше всего, потому что у сказки счастливый конец. Надеюсь, на стадионе тоже будет весело, и болельщики хорошо проведут время.

– У вас много голевых передач, как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Семин ставит задачу чаще ассистировать партнерам?

– Для меня главное – помощь команде. А уже потом можно говорить о личных заслугах. Нас ждет тяжелая игра, как и в первом матче в гостях. Очень нужна победа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Локомотив Копенгаген Миранчук Антон
Комментарии (2)
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loko-the_best
1511418639
Задолбал спорт-экспресс исправлять автора. Они и в школе наверно стихи своими словами пересказывали: "у Лукоморья зеленый дуб, на нем золотая цепь, каждый день по ней ходит кот и рассказывает сказки."
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Князев
1511425581
Я верю в победу Локомотива над Копенгагеном.
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