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Витория: «Сегодня на стороне ЦСКА были мелочи»

22 ноября 2017, 23:05
3

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:2). Его команда лишилась всех шансов на продолжение борьбы в еврокубковых турнирах.

«Мы хотели навязать свой футбол ЦСКА, но соперник нам этого не позволил. Команда сильна физически и не позволяла нам выйти из-под прессинга. Могли сравнять счет в первом тайме, но вместо этого пропустили автогол в начале второго. В футболе многое решают мелочи. Сегодня они были на стороне ЦСКА», – сказал Витория.

Напомним, во встрече основного раунда Лиги чемпионов голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с 2006 года отыграл на ноль.

Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Акинфеев не пропустил!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бенфика Витория Руй
Комментарии (3)
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cska-62
1511388809
Руи Витория прав про прессинг ЦСКА. Но мог бы сказать ещё и о превосходной игре армейцев в обороне, и о нескольких изобретательных атаках! Голевой момент у "Бенфики" был лишь один в первом тайме, а ЦСКА несколько!
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vovan55
1511391094
ну да мелочи...как и в первом матче, так и во втором, а факт на лицо, цска дважды их обыграл... молодцы
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OfaZavr
1511423003
тренер вообще никакой у Бенфики, так бездарно играть да еще и 0 очков и 0 побед в группе. Бенфика всегда считалась сильной командой и до финалов доходила а тут такое.
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