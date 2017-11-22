Витория: «Сегодня на стороне ЦСКА были мелочи»

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:2). Его команда лишилась всех шансов на продолжение борьбы в еврокубковых турнирах.

«Мы хотели навязать свой футбол ЦСКА, но соперник нам этого не позволил. Команда сильна физически и не позволяла нам выйти из-под прессинга. Могли сравнять счет в первом тайме, но вместо этого пропустили автогол в начале второго. В футболе многое решают мелочи. Сегодня они были на стороне ЦСКА», – сказал Витория.

Напомним, во встрече основного раунда Лиги чемпионов голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с 2006 года отыграл на ноль.

Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Акинфеев не пропустил!