Вальверде нужен сильный центральный защитник

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает в ближайшее зимнее трансферное окно усилить состав своей команды, сообщает Mundo Deportivo. Он рассчитывает приобрести сильного центрального защитника.

Одним из критериев отбора является опыт выступления в испанской Примере. Он может также быть из сильного европейского чемпионата. И самое главное – футболист уже должен быть состоявшимся, а не перспективным.

Сообщается, что тренер уже сообщил свои пожелания руководству каталонского клуба.