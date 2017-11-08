Суботич зимой может покинуть «Боруссию»

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич зимой может сменить клубную прописку. Футболиста не устраивает количество игрового времени в настоящий момент.

«В футболе возможно всякое. Команда ценит и уважает меня. Партнеры поддерживают меня в ситуации, которая в спортивном плане не так проста.

Мой действующий контракт с «Боруссией» будет в силе еще один год. Поэтому пока не могу сказать наверняка, как будут развиваться события в этот отрезок времени», – сказал Суботич.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в одном матче Бундеслиги.