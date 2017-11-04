Ярмоленко, Обамеянг и Левандовски начнут матч «Боруссия» – «Бавария» с первых минут

Известны стартовые составы «Боруссии» и «Баварии» на встречу 11-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Топрак, Шмельцер, Вайгль, Кагава, Кастро, Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Хамес, Роббен, Коман, Левандовски.

Матч на «Сигнал Идуна Парк» начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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