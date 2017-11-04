Дортмундская «Боруссия» примет «Баварию»

Сегодня состоится матч 11-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

На данный момент мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице, «шмели» – вторые.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало в 20:30 по московскому времени, не пропустите!

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