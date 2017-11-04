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Дортмундская «Боруссия» примет «Баварию»

4 ноября 2017, 19:56
10

Сегодня состоится матч 11-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

На данный момент мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице, «шмели» – вторые.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало в 20:30 по московскому времени, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Боруссия Д Бавария
Комментарии (10)
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zatonn
1509788379
Это будет прекрасный вечер! Верю, что победим!
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insider_retro
1509790973
Стабильно хорошее впечатление от баварского пива и авто!! Победа так же порадует!!
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Татарин за ЦСКА
1509794268
Ну главное что бы футбол был хорошим
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hevbn 28
1509796181
Интересный матч должен получиться , с одной стороны Дортмунд Боса, который пока еще не совсем понимает как играть как хочет тренер, а с другой стороны команда Хайнкеса которая как раз таки прекрасно понимает во что играет их новый "старый" тренер. Именно такие матчи как правило и получаются "на все времена", это не просто матч чемпионата за три очка , это еще матч двух философий футбола каждой из которой очень нужно обыграть другую для самоутверждения, особенно это важно для Боса .
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Jenea83
1509797228
ждем много голов
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Финт
1509802229
Хороший матч будет.
Ответить
NapaS
1509802690
ТБ 2,5
Ответить
OfaZavr
1509808690
Бавария Хаинкеса сейчас очень хороша, а Боруссия наоборот после удачного старта сбавила обороты. Думая победа Баварии 2:1.
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