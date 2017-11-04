По мнению Вальверде, в нынешней ЛЧ испанские клубы уступают английским

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сравнил выступление английских и испанских клубов в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. По мнению специалиста, представители Туманного Альбиона выглядят предпочтительнее.

«Англичане стали очень сильны. Если раньше они не доминировали, то теперь идут к этому. В Англии много денег, качественные игроки и богатая история.

Если сравнивать клубы двух стран, то в этом сезоне сильнее английские. В прошлом было наоборот», – сказал Вальверде.

Последний раз британский клуб выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году («Челси»).