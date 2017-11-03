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Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

3 ноября 2017, 01:37
27

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА по завершении еврокубковых матчей этой недели.

Напомним, что в Лиге чемпионов ЦСКА обыграл «Базель», а «Спартак» уступил «Севилье». В Лиге Европы «Локомотив» проиграл «Шерифу», а «Зенит» сыграл вничью с «Русенборогом». Эти результаты принесли России 0,600 балла.

Португалия заработала на этой неделе один балл.

Рейтинг ассоциаций УЕФА

1. Испания — 95,426

2. Англия — 69,176

3. Италия — 67,582

4. Германия — 66,141

5. Франция — 51,081

6. Россия — 47,982

7. Португалия — 43,248

8. Украина — 38,333.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига чемпионов Зенит ЦСКА Локомотив Спартак
Комментарии (27)
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vitvik
1509672374
Только Кони и порадовали.
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мароко
1509672780
Плохо, очень плохо!
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vovan55
1509674237
ну хоть хохлы ещё далеко, но бросят дурить и догонят... с такой нашей игрой...что-то чиновники от футбола тупят... их зарплаты привязать к рейтингу сборной и клубов...может и мысли тогда появились бы дельные...
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Полная Канистра
1509675794
а если бы кони не выиграли то вообще пустая копилка была бы для нас неудачный тур получился
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Нас Много
1509680735
Забыли наши командёшки, что такое умирать на поле. Миллионерская жизнь затянула.
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Кинстифа
1509682705
Не ожидал от Локо... Если хотят чемпами стать, негоже всяким шерифам проигрывать, еще и у себя дома!!
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sn0109
1509686340
Блин! Вот даже авторы статьи приводят в уныние. Вместо того, чтобы оглядываться и смотреть, кто нам в спину дышит, надо смотреть, на сколько от Франции отстаем и как догоняем... Хотя... так как сыграли на этой неделе, то действительно... остаётся только оглядываться...
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ПФК ЦСКА Моscow
1509686613
ЛЕ подвела
Ответить
Алекc
1509692090
неудачная для наших клубов неделя( спасибо цска
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OfaZavr
1509699553
самое интересное что только от ЦСКА наверно никто не ожидал победы, а оно вон как получилось, они и принесли очки.
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