Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА по завершении еврокубковых матчей этой недели.

Напомним, что в Лиге чемпионов ЦСКА обыграл «Базель», а «Спартак» уступил «Севилье». В Лиге Европы «Локомотив» проиграл «Шерифу», а «Зенит» сыграл вничью с «Русенборогом». Эти результаты принесли России 0,600 балла.

Португалия заработала на этой неделе один балл.

Рейтинг ассоциаций УЕФА

1. Испания — 95,426

2. Англия — 69,176

3. Италия — 67,582

4. Германия — 66,141

5. Франция — 51,081

6. Россия — 47,982

7. Португалия — 43,248

8. Украина — 38,333.