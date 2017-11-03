Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА по завершении еврокубковых матчей этой недели.
Напомним, что в Лиге чемпионов ЦСКА обыграл «Базель», а «Спартак» уступил «Севилье». В Лиге Европы «Локомотив» проиграл «Шерифу», а «Зенит» сыграл вничью с «Русенборогом». Эти результаты принесли России 0,600 балла.
Португалия заработала на этой неделе один балл.
Рейтинг ассоциаций УЕФА
1. Испания — 95,426
2. Англия — 69,176
3. Италия — 67,582
4. Германия — 66,141
5. Франция — 51,081
6. Россия — 47,982
7. Португалия — 43,248
8. Украина — 38,333.
Источник: Бомбардир.ру