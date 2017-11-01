Гвардиола: «Буду самонадеянным, если скажу, что «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире. Я вижу все ее недостатки»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от завтрашнего матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Наполи».

Встреча пройдет в Неаполе и начнется в 22:45 по московскому времени.

В поединке третьего тура «горожане» на своем поле переиграли неаполитанцев со счетом 2:1.

«Мы все знаем, какая игра нас ждет. Результат всегда является плодом эффективности, поэтому мы, прежде всего, надеемся на хорошую эффективность.

Я знал еще до встречи в Манчестере, что невозможно доминировать в матче с «Наполи» все 90 минут. Игра будет очень ровной, как это было на поле «Манчестер Сити». Она была таковой даже в первые 20 минут поединка, в течение которых нам удалось забить два гола.

Я буду самонадеянным, если скажу, что моя команда – лучшая в мире. Когда мы, тренеры, смотрим на свои команды, мы всегда видим слабые стороны и вещи, над которыми нужно работать. Когда мы смотрим на другие команды, мы считаем их совершенными.

Мы молодой коллектив с точки зрения европейского опыта, мало у кого из наших игроков есть большой опыт в Лиге чемпионов. Поэтому нам сложно расти каждый раз, когда мы проводим матчи в Европе вдали от дома. Это тест, который показывает, как мы умеем это делать.

Футбол, как и все виды спорта, – это каждый раз испытание. Посмотрим, пройдут ли его мои молодые игроки», – сказал Гвардиола.

Матч «Наполи» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.