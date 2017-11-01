Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола: «Буду самонадеянным, если скажу, что «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире. Я вижу все ее недостатки»

Гвардиола: «Буду самонадеянным, если скажу, что «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире. Я вижу все ее недостатки»

1 ноября 2017, 00:25
1

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от завтрашнего матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Наполи».

Встреча пройдет в Неаполе и начнется в 22:45 по московскому времени.

В поединке третьего тура «горожане» на своем поле переиграли неаполитанцев со счетом 2:1.

«Мы все знаем, какая игра нас ждет. Результат всегда является плодом эффективности, поэтому мы, прежде всего, надеемся на хорошую эффективность.

Я знал еще до встречи в Манчестере, что невозможно доминировать в матче с «Наполи» все 90 минут. Игра будет очень ровной, как это было на поле «Манчестер Сити». Она была таковой даже в первые 20 минут поединка, в течение которых нам удалось забить два гола.

Я буду самонадеянным, если скажу, что моя команда – лучшая в мире. Когда мы, тренеры, смотрим на свои команды, мы всегда видим слабые стороны и вещи, над которыми нужно работать. Когда мы смотрим на другие команды, мы считаем их совершенными.

Мы молодой коллектив с точки зрения европейского опыта, мало у кого из наших игроков есть большой опыт в Лиге чемпионов. Поэтому нам сложно расти каждый раз, когда мы проводим матчи в Европе вдали от дома. Это тест, который показывает, как мы умеем это делать.

Футбол, как и все виды спорта, – это каждый раз испытание. Посмотрим, пройдут ли его мои молодые игроки», – сказал Гвардиола.

Матч «Наполи» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Наполи Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Михаил Шевченко
1509486025
Одна из лучших на данный момент так точно...
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
1
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
5
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
6
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
7
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+