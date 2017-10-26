Представлен новый дизайн паспорта болельщика 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утвердило дизайн паспорта болельщика, который будет применяться на ЧМ-2018.

Болельщики могут получить паспорт после приобретения билетов на матч чемпионата мира. Вместе с билетом на игру он дает право на бесплатный проезд между городами-организаторами турнира в дополнительных поездах, а также право бесплатного проезда в общественном транспорте в день матча.

Иностранным гражданам он дает возможность посетить страну без визы в период с 4 июня 2018 года по 25 июля 2018 года.

Напомним, что впервые паспорт болельщика применялся на Кубке Конфедераций в этом году.