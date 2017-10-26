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Представлен новый дизайн паспорта болельщика 

26 октября 2017, 21:02
17

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утвердило дизайн паспорта болельщика, который будет применяться на ЧМ-2018.

Болельщики могут получить паспорт после приобретения билетов на матч чемпионата мира. Вместе с билетом на игру он дает право на бесплатный проезд между городами-организаторами турнира в дополнительных поездах, а также право бесплатного проезда в общественном транспорте в день матча.

Иностранным гражданам он дает возможность посетить страну без визы в период с 4 июня 2018 года по 25 июля 2018 года.

Напомним, что впервые паспорт болельщика применялся на Кубке Конфедераций в этом году.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия
Комментарии (17)
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kosmonaft
1509042792
кому нибудь одобрили заявку на покупку билетов
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kosmonaft
1509043685
у меня всё ещё в ожидании
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Dellleone
1509043849
Что то как то слабо... как будто дети из детсада рисовали.
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Dmitry136
1509047217
Мужики как его получить, а то я с деревни!
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Pourport
1509049511
Фирменный мяч что зря,паспорт детский,логотипы позорные!В стране перевелись хорошие креативные дизайнеры(
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Snek
1509050455
а у самого МинКомСвязи твиттера нет что ли, что аж из Кубани публикуют?
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Борз-95
1509051703
Красивый
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ivanthebest
1509052197
Отличный дизайн, свежо и бодренько на КК-2017 было куда менее изобретательнее с дизайном...
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