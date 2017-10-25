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    Наби Кейта удален третий раз за последние семь матчей

    «РБ Лейпциг» в матче 1/16 финала Кубка Германии принимает «Баварию» (0:0, 65-я минута).

    Нападающий хозяев Наби Кейта получил желтые карточки на 45-й и 53-й минутах. Удаление стало для гвинейца третьим за последние семь матчей. Ранее 22-летний игрок получил прямые красные карточки против гладбахской «Боруссии» (2:2, 4-й тур Бундеслиги) и сборной Туниса (4:1, 5-й тур отбора на ЧМ-2018).

    В текущем сезоне футболист забил два гола и отдал одну голевую передачу в девяти встречах всех турниров.

    За событиями матча можно следить здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 23:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 26 октября 2017, 06:28

      Нервный какой-то.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 26 октября 2017, 06:01

      Любит отдых))

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