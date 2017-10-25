Наби Кейта удален третий раз за последние семь матчей

«РБ Лейпциг» в матче 1/16 финала Кубка Германии принимает «Баварию» (0:0, 65-я минута).

Нападающий хозяев Наби Кейта получил желтые карточки на 45-й и 53-й минутах. Удаление стало для гвинейца третьим за последние семь матчей. Ранее 22-летний игрок получил прямые красные карточки против гладбахской «Боруссии» (2:2, 4-й тур Бундеслиги) и сборной Туниса (4:1, 5-й тур отбора на ЧМ-2018).

В текущем сезоне футболист забил два гола и отдал одну голевую передачу в девяти встречах всех турниров.

За событиями матча можно следить здесь.