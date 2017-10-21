«Барселона» в 2017 году потратила на зарплаты игрокам 586 миллионов – 80% бюджета

Стали известны результаты экономической деятельности «Барселоны» за прошедший период 2017 года. В частности, общественность узнала, что клуб потратил на зарплаты футболистов 586 миллионов евро.

Эта сумма составляет 80% всего бюджета каталонцев, хотя специалисты в области футбольной экономики считают оптимальным тратить на зарплаты на более 70% всех средств клуба.

Что касается следующего года, то чистая прибыль «Барселоны» должна составить 27 миллионов евро.