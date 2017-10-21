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    «Барселона» в 2017 году потратила на зарплаты игрокам 586 миллионов – 80% бюджета

    Стали известны результаты экономической деятельности «Барселоны» за прошедший период 2017 года. В частности, общественность узнала, что клуб потратил на зарплаты футболистов 586 миллионов евро.

    Эта сумма составляет 80% всего бюджета каталонцев, хотя специалисты в области футбольной экономики считают оптимальным тратить на зарплаты на более 70% всех средств клуба.

    Что касается следующего года, то чистая прибыль «Барселоны» должна составить 27 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    21.10.2017 07:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 октября 2017, 20:23

      как так 27 лямов??? независимо от результата еврокубков??? что - то мне пахнет бредом в этой новости!

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 октября 2017, 11:41

      Да

      0
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