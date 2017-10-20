Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия увеличила отрыв над Португалией в рейтинге УЕФА по завершении еврокубковых матчей недели.

Стоит отметить, что Россия заработала один балл после побед «Спартака» и «Зенита», а также ничьей «Локомотива», тогда как все пять португальских клубов на этой неделе потерпели поражения.

На данный момент Россия имеет на своем счету 47,382 балла и уверенно занимает шестое место в рейтинге.

Рейтинг ассоциаций УЕФА

1. Испания — 93,998

2. Англия — 67,891

3. Италия — 66,249

4. Германия — 64,998

5. Франция — 50,248

6. Россия — 47,382

7. Португалия — 42,248

8. Украина — 37,533.