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    Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

    Россия увеличила отрыв над Португалией в рейтинге УЕФА по завершении еврокубковых матчей недели.

    Стоит отметить, что Россия заработала один балл после побед «Спартака» и «Зенита», а также ничьей «Локомотива», тогда как все пять португальских клубов на этой неделе потерпели поражения.

    На данный момент Россия имеет на своем счету 47,382 балла и уверенно занимает шестое место в рейтинге.

    Рейтинг ассоциаций УЕФА

    1. Испания — 93,998

    2. Англия — 67,891

    3. Италия — 66,249

    4. Германия — 64,998

    5. Франция — 50,248

    6. Россия — 47,382

    7. Португалия — 42,248

    8. Украина — 37,533.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2017 12:25
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +142

      SERG63 30 октября 2017, 15:55

      Зачетно....

      1
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      Рейтинг: +2547

      Челнинец 23 октября 2017, 19:41

      до Францья не далеко)

      0
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 21 октября 2017, 07:19

      Никак заслуга ЦСКА ! За Бенфику сразу 100 очей отвалили,
      после чего и ЦСКА отвалил)))))

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 20 октября 2017, 22:39

      французский чемпионат всё таки немного сильнее! на португальский явно слабее у них 4 команды выделяются остальные слабы. в том сезоне например 3 команды в последнем туре решали чья последняя евро путёвка!!!

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 20 октября 2017, 17:23

      У цска все ещё есть шансы на выход, тем более у Спартака, а Зениту и Локо грех не выйти будет! Вполне по силам догнать французов! Удачи России на европейских полях!!!

      2
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      Рейтинг: +9

      PiPiSka > 4agaaa 20 октября 2017, 18:36

      французов не догоним никак...
      у них псж много баллов в копилку принесет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > PiPiSka 20 октября 2017, 19:33

      ну не факт могут оступиться на какой нибудь стадии плей-офф на той же 1/8 и Неймар не поможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 20 октября 2017, 17:22

      ,хоть здесь отличились

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 15:48

      Портосы вообще позорятся. А нам бы франков догнать, всего ничего. Салоедов на 10 баллов обогнали, да и у них только донецкие команды нормально очки зарабатывают - Шахтер да Заря. Заря вааще спаниэлей с немцами кинула. Никакой интеграции с Гейропой не хочет.

      5
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 октября 2017, 14:13

      пока все не плохо думаю все клубы пройдут дальше

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 октября 2017, 13:51

      Не плохо.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 октября 2017, 13:50

      благодаря тому что все португесы обосрались на этой неделе

      6
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