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Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

20 октября 2017, 12:25
32

Россия увеличила отрыв над Португалией в рейтинге УЕФА по завершении еврокубковых матчей недели.

Стоит отметить, что Россия заработала один балл после побед «Спартака» и «Зенита», а также ничьей «Локомотива», тогда как все пять португальских клубов на этой неделе потерпели поражения.

На данный момент Россия имеет на своем счету 47,382 балла и уверенно занимает шестое место в рейтинге.

Рейтинг ассоциаций УЕФА

1. Испания — 93,998

2. Англия — 67,891

3. Италия — 66,249

4. Германия — 64,998

5. Франция — 50,248

6. Россия — 47,382

7. Португалия — 42,248

8. Украина — 37,533.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига чемпионов ЦСКА Спартак Зенит Локомотив
Комментарии (32)
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clozzi
1508491940
это конечно хорошо, но чтоб 6 клубов нормально играли в еврокубках представить тяжело
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bashnat013
1508493554
скоро и цска присоединится к добыче очков в уефа
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Jenea83
1508494072
Португалия нам уже не конкурент. Надо к французам по тихоньку подбираться.
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Диктор
1508494489
Там и до Франции уже недалеко.
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1508495864
молодцы!
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овертайм
1508496646
благодаря тому что все португесы обосрались на этой неделе
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KARAT777
1508497990
пока все не плохо думаю все клубы пройдут дальше
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paracetamol
1508503722
Портосы вообще позорятся. А нам бы франков догнать, всего ничего. Салоедов на 10 баллов обогнали, да и у них только донецкие команды нормально очки зарабатывают - Шахтер да Заря. Заря вааще спаниэлей с немцами кинула. Никакой интеграции с Гейропой не хочет.
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4agaaa
1508509430
У цска все ещё есть шансы на выход, тем более у Спартака, а Зениту и Локо грех не выйти будет! Вполне по силам догнать французов! Удачи России на европейских полях!!!
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SERG63
1509368119
Зачетно....
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