Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия увеличила отрыв над Португалией в рейтинге УЕФА по завершении еврокубковых матчей недели.
Стоит отметить, что Россия заработала один балл после побед «Спартака» и «Зенита», а также ничьей «Локомотива», тогда как все пять португальских клубов на этой неделе потерпели поражения.
На данный момент Россия имеет на своем счету 47,382 балла и уверенно занимает шестое место в рейтинге.
Рейтинг ассоциаций УЕФА
1. Испания — 93,998
2. Англия — 67,891
3. Италия — 66,249
4. Германия — 64,998
5. Франция — 50,248
6. Россия — 47,382
7. Португалия — 42,248
8. Украина — 37,533.
Источник: Бомбардир.ру