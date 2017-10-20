Вальверде надеется, что свой 200-й гол Месси забьет в еврокубках уже в этом сезоне

Если будет вкусные таблетки кушать на поле,то возможно. Интересно,если бы кто-то ел конфеты на поле,что бы было? Наверно,пожизненно дисквалифицировали.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде шуткой ответил на вопрос после матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1) о том, стоит ли ждать 200-го гола Лионеля Месси в еврокубках.
«Я надеюсь, что свой 200-й гол он забьет уже в этом сезоне (улыбается). В этих прогнозах я исхожу из того, что мы видим каждый день на тренировках.
Мне сложно судить, полюбили ли меня болельщики или нет. Мы продолжаем добиваться хороших результатов, но завтрашний день – это уже другая песня, за ночь все может измениться. Скрестим пальцы и будем дальше усердно продолжать работать», – сказал Вальверде.
Напомним, что в матче с «Олимпиакосом» Месси забил свой сотый гол в еврокубках.