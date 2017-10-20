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    Вальверде надеется, что свой 200-й гол Месси забьет в еврокубках уже в этом сезоне

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде шуткой ответил на вопрос после матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1) о том, стоит ли ждать 200-го гола Лионеля Месси в еврокубках.

    «Я надеюсь, что свой 200-й гол он забьет уже в этом сезоне (улыбается). В этих прогнозах я исхожу из того, что мы видим каждый день на тренировках.

    Мне сложно судить, полюбили ли меня болельщики или нет. Мы продолжаем добиваться хороших результатов, но завтрашний день – это уже другая песня, за ночь все может измениться. Скрестим пальцы и будем дальше усердно продолжать работать», – сказал Вальверде.

    Напомним, что в матче с «Олимпиакосом» Месси забил свой сотый гол в еврокубках.

    Источник: Goal.com

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    20.10.2017 11:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +161

      Лошак 20 октября 2017, 12:40

      Если будет вкусные таблетки кушать на поле,то возможно. Интересно,если бы кто-то ел конфеты на поле,что бы было? Наверно,пожизненно дисквалифицировали.

      0
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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 > Лошак 20 октября 2017, 12:59

      Messi лучший футболист всех времён. Даже все легенды признали.

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      Рейтинг: +161

      Лошак > Mancho0061 20 октября 2017, 13:07

      И что теперь? Ему теперь всё позволено? И за всех легенд не расписывайся. Они за себя сами могут сказать. А твоё личное мнение - это твоё мнение.

      0
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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 > Лошак 25 октября 2017, 13:25

      Может ему скучно будет. Ну есть же футболисты, которые с жвачкой играю, вот и он привык с конфетами.

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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 > Лошак 25 октября 2017, 13:25

      Не вижу тут ничего плохого!

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      Рейтинг: +232

      Sterh 20 октября 2017, 12:01

      Акулы пера..
      В вашем же тексте видно, что он пошутил.
      А заголовок-то!..

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