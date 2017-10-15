Аленичев: «Обилие травм? Часто переходим из синтетики на натуральный газон»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев пожаловался на обилие травм. Как отметил специалист, футболисты получают тяжелые повреждения из-за постоянного перехода на игру из синтетики на естественный газон.

«В этом году по всему миру очень неприятная тенденция – много травм, причем повреждения зачастую серьезные – крестообразные связки, после которых на реабилитацию уходит практически полгода.

Одна из наших причин — частый переход с синтетики на натуральный газон. Кроме того, никто не хочет проигрывать, многие идут жестко в стыки», — сказал Аленичев.

«Енисей» после 18 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата ФНЛ.