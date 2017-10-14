Вальверде: «Месси несет бремя лучшего игрока мира»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что лидер команды Лионель Месси полностью осознает свою ответственность перед клубом. Специалист удивлен желанием игрока в каждом матче доказывать свое лидерство в мировом футболе.

«Лучшим качеством Месси является его постоянная конкурентоспособность и чувство ответственности. Он хочет играть в каждом матче и несет бремя лучшего игрока мира.

Думаю, аргентинцы оценят то, что сделал Месси. В сборной он сделал то, что постоянно показывает в клубе», – заявил специалист.