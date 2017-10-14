Вальверде: «Месси несет бремя лучшего игрока мира»

Так оно и есть, и этим всё сказано. Месси ответственный игрок и даже если он просто стоит на поле и вам кажется что он филонит, совсем не так, он постоянно сканирует всю игру и готовит свой победный замысел. Он не гладиатор, который рвёт соперника, он забивает ровно столько, чтобы была победа, а соперник не был унижен. Он просто футбольный джентельмен и играющий компьютер. Он уже давно выполняет функции и капитана и играющего тренера и всегда всё будет так, как он скажет. Он имеет на это все права. Он авторитет команды и её лидер.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что лидер команды Лионель Месси полностью осознает свою ответственность перед клубом. Специалист удивлен желанием игрока в каждом матче доказывать свое лидерство в мировом футболе.
«Лучшим качеством Месси является его постоянная конкурентоспособность и чувство ответственности. Он хочет играть в каждом матче и несет бремя лучшего игрока мира.
Думаю, аргентинцы оценят то, что сделал Месси. В сборной он сделал то, что постоянно показывает в клубе», – заявил специалист.