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Вальверде: «Месси несет бремя лучшего игрока мира»

14 октября 2017, 11:58
2

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что лидер команды Лионель Месси полностью осознает свою ответственность перед клубом. Специалист удивлен желанием игрока в каждом матче доказывать свое лидерство в мировом футболе.

«Лучшим качеством Месси является его постоянная конкурентоспособность и чувство ответственности. Он хочет играть в каждом матче и несет бремя лучшего игрока мира.

Думаю, аргентинцы оценят то, что сделал Месси. В сборной он сделал то, что постоянно показывает в клубе», – заявил специалист.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Вальверде Эрнесто
Комментарии (2)
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Kazak ne China
1507971705
Че это Бремя?
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Александр52
1507975843
Так оно и есть, и этим всё сказано. Месси ответственный игрок и даже если он просто стоит на поле и вам кажется что он филонит, совсем не так, он постоянно сканирует всю игру и готовит свой победный замысел. Он не гладиатор, который рвёт соперника, он забивает ровно столько, чтобы была победа, а соперник не был унижен. Он просто футбольный джентельмен и играющий компьютер. Он уже давно выполняет функции и капитана и играющего тренера и всегда всё будет так, как он скажет. Он имеет на это все права. Он авторитет команды и её лидер.
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