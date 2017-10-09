Матюнин: «Вблизи я часто вижу симуляции крепких парней, которых на улице и паровой каток не собьет»

Арбитр Алексей Матюнин считает, что частые остановки в игре вредят футболу и интересам болельщиков. Судья подчеркнул, что выступает за контактный агрессивный футбол без симуляций со стороны футболистов.

«Давайте откровенно: ради чего болельщики идут на стадион и усаживаются у мониторов, чего они хотят? Ну, фанаты понятно – победы любой ценой, даже нечестной. Но миллионы истинных любителей футбола хотят захватывающего зрелища, быстрой и острой игры, яростной борьбы. И не хотят ежесекундных остановок, разрывающих матч на сотни кусков. Это имеет смысл в баскетболе, где судьбу матча решают доли секунд. В футболе любая пауза расхолаживает, играет против той команды, которая настроена на атаку и борьбу, а значит, и против зрителей, ждущих эту борьбу.

Частые падения футболистов-атлетов тоже не украшают матч. С далеких трибун порой кажется, что игрока снесли. Поверьте, вблизи, с метра-двух я часто вижу эти симуляции крепких парней, которых на улице, что называется, и паровой каток не собьет. Вот почему я за контактный, плотный, агрессивный футбол, который в Британии, например, собирает полные стадионы, в том числе в городках, в два-три раза меньше Махачкалы», – сказал Матюнин.