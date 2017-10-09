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    Матюнин: «Вблизи я часто вижу симуляции крепких парней, которых на улице и паровой каток не собьет»

    Арбитр Алексей Матюнин считает, что частые остановки в игре вредят футболу и интересам болельщиков. Судья подчеркнул, что выступает за контактный агрессивный футбол без симуляций со стороны футболистов.

    «Давайте откровенно: ради чего болельщики идут на стадион и усаживаются у мониторов, чего они хотят? Ну, фанаты понятно – победы любой ценой, даже нечестной. Но миллионы истинных любителей футбола хотят захватывающего зрелища, быстрой и острой игры, яростной борьбы. И не хотят ежесекундных остановок, разрывающих матч на сотни кусков. Это имеет смысл в баскетболе, где судьбу матча решают доли секунд. В футболе любая пауза расхолаживает, играет против той команды, которая настроена на атаку и борьбу, а значит, и против зрителей, ждущих эту борьбу.

    Частые падения футболистов-атлетов тоже не украшают матч. С далеких трибун порой кажется, что игрока снесли. Поверьте, вблизи, с метра-двух я часто вижу эти симуляции крепких парней, которых на улице, что называется, и паровой каток не собьет. Вот почему я за контактный, плотный, агрессивный футбол, который в Британии, например, собирает полные стадионы, в том числе в городках, в два-три раза меньше Махачкалы», – сказал Матюнин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2017 18:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 10 октября 2017, 17:40

      Вполне разумная речь. У нас и вправду любят поумирать на поле,особенно в штрафной.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 9 октября 2017, 22:07

      симулянтов не так уж много но есть и такие засранцы которые портят игру в том числе и судьи

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 октября 2017, 20:29

      Игроки тоже не дураки и если-бы симуляции не поощрялись судьями которые почему-то на них ведутся часто даже не видя эпизода(удара,падения)то никто получая адекватное наказание к ним бы не прибегал.Коллегия судей должна просматривать такие эпизоды и удалять игроков и после матча, как нередко и происходит в той же Англии,тогда получив дискву на 3-4 матча вряд-ли кто-то будет ещё симулировать.

      2
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      Рейтинг: +12436

      Вомбат 9 октября 2017, 20:28

      Матюнин, по моему мнению, наш лучший арбитр. Судейский корпус не будет за него заступаться, так как он 1) не делится, 2) не помогает любимой команде главы этого корпуса.

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 октября 2017, 20:27

      Всё правильно, чем меньше судья вмешивается и меньше ведётся на провокации игроков, тем лучше.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 9 октября 2017, 20:03

      брал бабки и плакал про матюнина

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 октября 2017, 19:55

      Паровой каток.
      Юношеские впечатления?

      0
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      Рейтинг: +862

      sined1951 9 октября 2017, 19:49

      В Британии живут значительно более обеспеченные люди, которые могут себе позволить ходить на все матчи своей команды. Так что не все зависит от качества игры.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 октября 2017, 18:21

      Да все только за

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