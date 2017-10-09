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  • Матюнин: «Вблизи я часто вижу симуляции крепких парней, которых на улице и паровой каток не собьет»

Матюнин: «Вблизи я часто вижу симуляции крепких парней, которых на улице и паровой каток не собьет»

9 октября 2017, 18:13
9

Арбитр Алексей Матюнин считает, что частые остановки в игре вредят футболу и интересам болельщиков. Судья подчеркнул, что выступает за контактный агрессивный футбол без симуляций со стороны футболистов.

«Давайте откровенно: ради чего болельщики идут на стадион и усаживаются у мониторов, чего они хотят? Ну, фанаты понятно – победы любой ценой, даже нечестной. Но миллионы истинных любителей футбола хотят захватывающего зрелища, быстрой и острой игры, яростной борьбы. И не хотят ежесекундных остановок, разрывающих матч на сотни кусков. Это имеет смысл в баскетболе, где судьбу матча решают доли секунд. В футболе любая пауза расхолаживает, играет против той команды, которая настроена на атаку и борьбу, а значит, и против зрителей, ждущих эту борьбу.

Частые падения футболистов-атлетов тоже не украшают матч. С далеких трибун порой кажется, что игрока снесли. Поверьте, вблизи, с метра-двух я часто вижу эти симуляции крепких парней, которых на улице, что называется, и паровой каток не собьет. Вот почему я за контактный, плотный, агрессивный футбол, который в Британии, например, собирает полные стадионы, в том числе в городках, в два-три раза меньше Махачкалы», – сказал Матюнин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Матюнин Алексей
Комментарии (9)
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Jenea83
1507562460
Да все только за
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sined1951
1507567756
В Британии живут значительно более обеспеченные люди, которые могут себе позволить ходить на все матчи своей команды. Так что не все зависит от качества игры.
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shinnik
1507568109
Паровой каток. Юношеские впечатления?
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карасевщина
1507568635
брал бабки и плакал про матюнина
Ответить
Chesn0k
1507570035
Всё правильно, чем меньше судья вмешивается и меньше ведётся на провокации игроков, тем лучше.
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Вомбат
1507570105
Матюнин, по моему мнению, наш лучший арбитр. Судейский корпус не будет за него заступаться, так как он 1) не делится, 2) не помогает любимой команде главы этого корпуса.
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Gullit 76
1507570195
Игроки тоже не дураки и если-бы симуляции не поощрялись судьями которые почему-то на них ведутся часто даже не видя эпизода(удара,падения)то никто получая адекватное наказание к ним бы не прибегал.Коллегия судей должна просматривать такие эпизоды и удалять игроков и после матча, как нередко и происходит в той же Англии,тогда получив дискву на 3-4 матча вряд-ли кто-то будет ещё симулировать.
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smersh45
1507576038
симулянтов не так уж много но есть и такие засранцы которые портят игру в том числе и судьи
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yorgenbarenz
1507646426
Вполне разумная речь. У нас и вправду любят поумирать на поле,особенно в штрафной.
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