Кросс: «Переход из «Баварии» в «Реал» был правильным решением»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о своем трансфере из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма сделки составила 25 миллионов евро.

«У меня нет никаких сомнений в том, что переход в «Реал» был правильным решением. Трансфер в заграничный топ-клуб – огромный шаг в развитии футболиста. Поэтому Карло Анчелотти (тренер «сливочных» с 2013 по 2015 год – прим. «Бомбардира») сработал очень чутко, пригласив меня.

В «Баварии» я считался хорошим игроком на фоне других сильных футболистов. Играя за «Реал», футболист привлекает к себе еще больше внимания.

Зидан с самого начала дал мне много уверенности, выставляя меня практически на каждый матч на протяжении двух сезонов. У нас отличные отношения, что очень важно для любого игрока», – сказал Кросс.

За три сезона в составе мадридского клуба игрок сборной Германии трижды выиграл Суперкубок УЕФА, по два раза – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, по одному – Примеру и Суперкубок Испании. В текущем сезоне 27-летний Кроос забил один гол в 10-ти матчах всех турниров.