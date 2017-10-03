Роббен: «Ничего плохого про Анчелотти не говорил. Я последний, кто будет бросать камни в огород тренеров и соперников»

Полузащитник немецкой «Баварии» Арьен Роббен открещивается от своих нелестных слов в адрес бывшего рулевого команды Карло Анчелотти. Напомним, голландец заявил, что его сына в академии тренировали лучше, чем это делал с «ротхозе» итальянец.

«Видел, что в СМИ появляются слова, которые я не говорил. Эти глупости мне не принадлежат. Я последний человек, который стал бы заниматься такими нападками в адрес тренера или соперников. Нужно быть человеком в любой ситуации», – заявил голландец.

Напомним, что обязанности главного тренера в «Баварии» сейчас исполняет Вилли Саньоль.