Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роббен: «Ничего плохого про Анчелотти не говорил. Я последний, кто будет бросать камни в огород тренеров и соперников»

    Полузащитник немецкой «Баварии» Арьен Роббен открещивается от своих нелестных слов в адрес бывшего рулевого команды Карло Анчелотти. Напомним, голландец заявил, что его сына в академии тренировали лучше, чем это делал с «ротхозе» итальянец.

    «Видел, что в СМИ появляются слова, которые я не говорил. Эти глупости мне не принадлежат. Я последний человек, который стал бы заниматься такими нападками в адрес тренера или соперников. Нужно быть человеком в любой ситуации», – заявил голландец.

    Напомним, что обязанности главного тренера в «Баварии» сейчас исполняет Вилли Саньоль.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2017 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 4 октября 2017, 12:03

      О чем я и говорил. Какой-то журналюшка сделал вброс про известного игрока, а вы тут, в комментах, накинулись сразу)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 10:50

      Хорошо если так, а то всякое уважение потерял бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан 3 октября 2017, 21:34

      Если так - респект. Как выигрывать так все, а как проигрывать так тренер. Анчелотти к тому же хороший тренер. Практически у всех великих после медалей и кубков наступал момент когда ничего не получалось и их увольняли.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11