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    Роббен: «Моего сына в академии тренировали лучше, чем Анчелотти «Баварию»

    Английский Журналист Марк Ловелл опубликовал в своем твиттере цитаты из материала об увольнении Карло Анчелотти из «Баварии», который будет напечатан в завтрашнем номере немецкого издания Kicker.

    «Моего сына в юношеской команде тренируют лучше, чем Анчелотти нас», – приводит цитату Арьена Роббена Ловелл.

    Англичанин также сообщил о том, что Kicker напишет о жалобах Филиппа Лама и Хаби Алонсо на Анчелотти в беседах с руководством клуба.

    «Бавария» объявила об увольнении итальянца 28-го сентября.

    Источник: Twitter

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    02.10.2017 01:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +12

      Preacher 2 октября 2017, 20:19

      "Легенды" показывают свое истинное лицо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 октября 2017, 19:25

      Чёт тут не так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1383

      Fin035 2 октября 2017, 18:32

      Когда сидишь на скамейке, и старик Роббен подпоет что угодно, лишь бы выйти на поле...!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 октября 2017, 11:22

      теперь ждем опровержения от Роббена))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 октября 2017, 11:03

      Как уйдет тренер начинают сразу за его спиной гадости говорить. Некрасиво. Особенно такие опытные которые другим должны быть примером.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Sterh 2 октября 2017, 11:00

      Что разорались?)
      Какой-то журналистик заявил, что Роббен сказал это.
      А если он скажет, что кто-то из вас изнасиловал бомжа? Тоже согласитесь?
      Роббен не похож на человека, который бы так сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      kos999 2 октября 2017, 10:17

      не уважаю его как человека после таких слов...

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 октября 2017, 09:57

      Карло - великий и уважаемый тренер!

      5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 октября 2017, 09:48

      Ну и поступок конечно . Интересно как Анчелотти тогда добился всего , если тренировать не умеет?

      4
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 2 октября 2017, 09:30

      Роббен как Дзюба - Тренер ушел, полилось говно.. Может у роббена мозгов не хватило понять че анчелотти хочет. Карло -все таки топтренер, много че выиграл...

      Интересная деталь- жаловались те, кто заканчивал карьеру - Лам, Алонсо.. Если уходишь зачем атмосферу портить в команде..

      3
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