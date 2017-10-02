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  • Роббен: «Моего сына в академии тренировали лучше, чем Анчелотти «Баварию»

Роббен: «Моего сына в академии тренировали лучше, чем Анчелотти «Баварию»

2 октября 2017, 01:33
26

Английский Журналист Марк Ловелл опубликовал в своем твиттере цитаты из материала об увольнении Карло Анчелотти из «Баварии», который будет напечатан в завтрашнем номере немецкого издания Kicker.

«Моего сына в юношеской команде тренируют лучше, чем Анчелотти нас», – приводит цитату Арьена Роббена Ловелл.

Англичанин также сообщил о том, что Kicker напишет о жалобах Филиппа Лама и Хаби Алонсо на Анчелотти в беседах с руководством клуба.

«Бавария» объявила об увольнении итальянца 28-го сентября.

Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Лига чемпионов Бавария Лам Филипп Алонсо Хаби Роббен Арьен
Комментарии (26)
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Kulima
1506900335
Мда, что за времена пошли...игроки в открытую критикуют тренера, то им этот не нравится, то другой, нельзя так
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тигрик
1506903542
Что за крысиный характер,чеж при нем в прессе не говорил такое???... Лицемеры
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Евгений П
1506914122
Неблагодарный Арьен...
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chempion_cska
1506925636
Арьен Роббен, ябедничать не хорошо, однако!
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mihail200606
1506925812
Роббен как Дзюба - Тренер ушел, полилось говно.. Может у роббена мозгов не хватило понять че анчелотти хочет. Карло -все таки топтренер, много че выиграл... Интересная деталь- жаловались те, кто заканчивал карьеру - Лам, Алонсо.. Если уходишь зачем атмосферу портить в команде..
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XaXatyn
1506926925
Ну и поступок конечно . Интересно как Анчелотти тогда добился всего , если тренировать не умеет?
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С-Пб on-line
1506927442
Карло - великий и уважаемый тренер!
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Sterh
1506931208
Что разорались?) Какой-то журналистик заявил, что Роббен сказал это. А если он скажет, что кто-то из вас изнасиловал бомжа? Тоже согласитесь? Роббен не похож на человека, который бы так сказал.
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OfaZavr
1506931412
Как уйдет тренер начинают сразу за его спиной гадости говорить. Некрасиво. Особенно такие опытные которые другим должны быть примером.
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Diesel133
1506932560
теперь ждем опровержения от Роббена))
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