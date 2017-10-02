Роббен: «Моего сына в академии тренировали лучше, чем Анчелотти «Баварию»

Английский Журналист Марк Ловелл опубликовал в своем твиттере цитаты из материала об увольнении Карло Анчелотти из «Баварии», который будет напечатан в завтрашнем номере немецкого издания Kicker.

«Моего сына в юношеской команде тренируют лучше, чем Анчелотти нас», – приводит цитату Арьена Роббена Ловелл.

Англичанин также сообщил о том, что Kicker напишет о жалобах Филиппа Лама и Хаби Алонсо на Анчелотти в беседах с руководством клуба.

«Бавария» объявила об увольнении итальянца 28-го сентября.