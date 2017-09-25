Венгер не собирается жертвовать ни одним турниром

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что ни один клуб в нынешнем положении не сможет пожертвовать каким-либо турниром. По его словам, на клубы оказывается слишком большое давление в этой связи.

«Учитывая, под каким давлением сейчас находится любой клуб, то становится очевидным, что никто не будет жертвовать ни одним трофеем. Но за это иногда приходится платить.

Когда доходишь до поздних стадий, двухматчевого полуфинала и финала, плюс Кубок Англии и Премьер-лига, то есть риск потерять игроков из-за такого графика», – сказал Венгер.

Напомним, что «Арсенал» сыграет в 1/8 финала Кубка английской лиги с «Норвичем».