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    Венгер не собирается жертвовать ни одним турниром

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что ни один клуб в нынешнем положении не сможет пожертвовать каким-либо турниром. По его словам, на клубы оказывается слишком большое давление в этой связи.

    «Учитывая, под каким давлением сейчас находится любой клуб, то становится очевидным, что никто не будет жертвовать ни одним трофеем. Но за это иногда приходится платить.

    Когда доходишь до поздних стадий, двухматчевого полуфинала и финала, плюс Кубок Англии и Премьер-лига, то есть риск потерять игроков из-за такого графика», – сказал Венгер.

    Напомним, что «Арсенал» сыграет в 1/8 финала Кубка английской лиги с «Норвичем».

    Источник: FourFourTwo

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    25.09.2017 06:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 25 сентября 2017, 12:29

      это все на словах, а на деле поглядим

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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 25 сентября 2017, 12:11

      Мы уже видим себя как минимум в 1/2 финала ЛЕ ??? Стремление похвальное, но туда еще нужно дойти, а это СЛОЖНО

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