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    Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Зенит»

    «Краснодар» на своем поле одержал убедительную победу над «Зенитом» в матче 11-го тура молодежного первенства.

    Все голы были забиты после перерыва. Петербуржцы открыли счет на 54-й минуте с пенальти усилиями Руслана Казакова. «Быки» ответили на это четырьмя мячами в исполнении Андрея Ивана, Даниила Уткина, Магомед-Шапи Сулейманова и Андрея Текучева.

    Россия. Молодежное первенство. 11-й тур

    Краснодар (мол.) – Зенит (мол.) – 4:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Казаков, 54; 1:1 – Иван, 73; 2:1 – Уткин, 76; 3:1 – Сулейманов, 80; 4:1 – Токачев, 85.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 17:48

      Основа давай также.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 сентября 2017, 13:58

      Вот,что бы завтра так и старший Зенит разгромили.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 сентября 2017, 13:13

      Похоже у Краснодара мощная молодёжка.Желаю им успеха и попадания в сборную.

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