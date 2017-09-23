Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Зенит»

Основа давай также.
«Краснодар» на своем поле одержал убедительную победу над «Зенитом» в матче 11-го тура молодежного первенства.
Все голы были забиты после перерыва. Петербуржцы открыли счет на 54-й минуте с пенальти усилиями Руслана Казакова. «Быки» ответили на это четырьмя мячами в исполнении Андрея Ивана, Даниила Уткина, Магомед-Шапи Сулейманова и Андрея Текучева.
Россия. Молодежное первенство. 11-й тур
Краснодар (мол.) – Зенит (мол.) – 4:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Казаков, 54; 1:1 – Иван, 73; 2:1 – Уткин, 76; 3:1 – Сулейманов, 80; 4:1 – Токачев, 85.
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