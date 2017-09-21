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    Гюндоган получил очередную травму колена

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил очередную травму в матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Бромвичем». Футболист провел на поле лишь 59 минут, после чего был заменен. Это не первая травма немца турецкого происхождения – ранее 26-летний игрок пропустил восемь месяцев из-за травмы колена.

    «У Гюндогана небольшая проблема с коленом. Я не думаю, что это серьезно. Вряд ли восстановление займет и в этот раз восемь месяцев.

    Надеюсь, он скоро вернется в строй. Все станет ясно после обследования, которое назначено на четверг. Но врач и физиотерапевт сказали, что ничего страшного не произошло», – рассказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

    Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Бромвич» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 1:2

    Источник: BBC

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    21.09.2017 10:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 сентября 2017, 11:32

      игрок по ходу дела хрустальный, а так скорейшего выздоровления

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > серега кашин 21 сентября 2017, 12:57

      До перехода в МС не считался он таковым...может не правильные тренировки...

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