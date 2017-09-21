Гюндоган получил очередную травму колена

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил очередную травму в матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Бромвичем». Футболист провел на поле лишь 59 минут, после чего был заменен. Это не первая травма немца турецкого происхождения – ранее 26-летний игрок пропустил восемь месяцев из-за травмы колена.

«У Гюндогана небольшая проблема с коленом. Я не думаю, что это серьезно. Вряд ли восстановление займет и в этот раз восемь месяцев.

Надеюсь, он скоро вернется в строй. Все станет ясно после обследования, которое назначено на четверг. Но врач и физиотерапевт сказали, что ничего страшного не произошло», – рассказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Бромвич» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 1:2