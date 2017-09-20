Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» прошел «Бертон», «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич»

В Англии к кубкам с бОльшим уважением относятся.
Состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка английской лиги, в которых сыграли манчестерские коллективы. «Юнайтед» сумел разгромить представляющего Чемпионшип «Бертон».
«Горожане» куда с большими усилиями справились с «Вест Бромвичем». Дублем отметился Лерой Сане.
Кубок английской лиги. 1/16 финала
Вест Бромвич – Манчестер Сити – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Сане, 3; 1:1 – Якоб, 72; 1:2 – Сане, 77.
Манчестер Юнайтед – Бертон – 4:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Рэшфорд, 5; 2:0 – Рэшфорд, 17; 3:0 – Лингард, 36; 4:0 – Марсьяль, 61; 4:1 – Дайер, 90+1.