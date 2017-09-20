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    Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» прошел «Бертон», «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич»

    Состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка английской лиги, в которых сыграли манчестерские коллективы. «Юнайтед» сумел разгромить представляющего Чемпионшип «Бертон».

    «Горожане» куда с большими усилиями справились с «Вест Бромвичем». Дублем отметился Лерой Сане.

    Кубок английской лиги. 1/16 финала

    Вест Бромвич – Манчестер Сити – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сане, 3; 1:1 – Якоб, 72; 1:2 – Сане, 77.

    Манчестер Юнайтед – Бертон – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Рэшфорд, 5; 2:0 – Рэшфорд, 17; 3:0 – Лингард, 36; 4:0 – Марсьяль, 61; 4:1 – Дайер, 90+1.

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 23:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 21 сентября 2017, 06:10

      В Англии к кубкам с бОльшим уважением относятся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 сентября 2017, 03:31

      мю опять 4 отгрузил

      0
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