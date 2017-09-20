«Челси» рассчитывает на победу в Кубке лиги

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что относится к Кубку английской лиги как к одному из четырех турниров, в котором его команда стремится одержать победу.

«Это один из четырех турниров, который мы хотим выиграть, и в котором мы будем стараться и делать все возможное. Мы хотим выиграть и пройти в следующий раунд, но и «Ноттингем» думает об этом же.

Это нелегко, но у нас будет отличная возможность, и мы можем предоставить игровое время некоторым игрокам», – заявил Конте.

Матч 1/16 финала Кубка лиги «Челси» – «Ноттингем Форест» состоится в среду, 20 сентября, в 21:45 по московскому времени.