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    Конте детально изучил «Ноттингем»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что детально изучил соперника, с которым его команде предстоит встретиться в 1/16 финала Кубка английской лиги.

    «Мы очень уважаем «Ноттингем Форест», мы очень внимательно относимся к противнику. Мы говорим о великом клубе с великой историей.

    В предыдущем раунде они обыграли «Ньюкасл». Я посмотрел их матчи, и могу сказать, что они играют в интересный футбол. Мы хотим пройти в следующий раунд, но и «Форест» тоже этого хочет», – заявил Конте.

    Матч 1/16 финала Кубка лиги «Челси» – «Ноттингем Форест» состоится в среду, 20 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

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    20.09.2017 06:30
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