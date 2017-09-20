Конте детально изучил «Ноттингем»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что детально изучил соперника, с которым его команде предстоит встретиться в 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Мы очень уважаем «Ноттингем Форест», мы очень внимательно относимся к противнику. Мы говорим о великом клубе с великой историей.

В предыдущем раунде они обыграли «Ньюкасл». Я посмотрел их матчи, и могу сказать, что они играют в интересный футбол. Мы хотим пройти в следующий раунд, но и «Форест» тоже этого хочет», – заявил Конте.

Матч 1/16 финала Кубка лиги «Челси» – «Ноттингем Форест» состоится в среду, 20 сентября, в 21:45 по московскому времени.