Куртуа: «Азар работает над улучшением формы»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа счастлив, что полузащитник команды Эден Азар возвращается в игру. Ранее было объявлено, что восстановившийся от травмы бельгиец сможет сыграть в Кубке лиги против «Ноттингем Форест»​.

«Мы знаем, что Эден работает над тем, чтобы набрать свою лучшую форму, мы видели его класс в матче с «Арсеналом», он почти забил гол. Мы счастливы, и теперь надеемся, что он получит больше игрового времени», – считает Куртуа.

Матч 1/16 финала Кубка лиги «Челси» – «Ноттингем Форест» состоится в среду, 20 сентября, в 21:45 по московскому времени.