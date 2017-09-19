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    Куртуа: «Азар работает над улучшением формы»

    Вратарь «Челси» Тибо Куртуа счастлив, что полузащитник команды Эден Азар возвращается в игру. Ранее было объявлено, что восстановившийся от травмы бельгиец сможет сыграть в Кубке лиги против «Ноттингем Форест»​.

    «Мы знаем, что Эден работает над тем, чтобы набрать свою лучшую форму, мы видели его класс в матче с «Арсеналом», он почти забил гол. Мы счастливы, и теперь надеемся, что он получит больше игрового времени», – считает Куртуа.

    Матч 1/16 финала Кубка лиги «Челси» – «Ноттингем Форест» состоится в среду, 20 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

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    19.09.2017 08:15
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