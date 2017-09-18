Конте готов использовать Азара в матче с «Ноттингемом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил игру полузащитника своей команды Эдена Азара во встрече с «Арсеналом». Итальянец пообещал, что футболист появится в предстоящей встрече с «Ноттингем Форест» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Азар провел заключительные 20 минут очень хорошо. В среду он сможет выйти в старте против «Ноттингем Форест» и продолжить набирать форму. Надеемся, после этой игры он будет в полном порядке», – рассказал Конте.

Матч четвертого тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Арсенал» закончился со счетом 0:0.