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    Конте готов использовать Азара в матче с «Ноттингемом»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил игру полузащитника своей команды Эдена Азара во встрече с «Арсеналом». Итальянец пообещал, что футболист появится в предстоящей встрече с «Ноттингем Форест» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

    «Азар провел заключительные 20 минут очень хорошо. В среду он сможет выйти в старте против «Ноттингем Форест» и продолжить набирать форму. Надеемся, после этой игры он будет в полном порядке», – рассказал Конте.

    Матч четвертого тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Арсенал» закончился со счетом 0:0.

    Источник: ФК «Челси»

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    18.09.2017 09:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 сентября 2017, 09:54

      Если нам не по силам остановить канониров, то как мы справимся с Ливерпулем и Манчестерами??? Надо усилять состав . . . травма Азара, а заменить не кем . . . Виллиан стареет, Педро один в поле не воин, а Фабрегас как обычно, выстреливает редко . . . Почему Конте так слепо верит в Мозеса, не понимаю. Дзаппакоста так шикарно отыграл с Карабахом, да Арсенал не Карабах, но кто сказал, что Дзаппакоста сыграет хуже с канонирами . . . теперь пока Азар наберет форму . . . нужно усилять состав, нужно . . . уход Косты нам аукнется, и еще не раз

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