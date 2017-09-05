Бартомеу: «Нынешняя «Барселона» более конкурентоспособна, чем в прошлом сезоне»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подчеркнул, что уход нападающего Неймара не сделал сине-гранатовых слабее. По его мнению, игроки, пополнившие каталонцев летом, сделают команду более конкурентоспособной.

«У клуба три основные ветви: спорт, экономика и общество. Мы успешно закончили проект с Луисом Энрике и с большим успехом начали его с Вальверде.

Я чувствую разочарование и пессимизм болельщиков, поэтому говорю об этом. Команда схожа с той, что была в прошлом сезоне. Да, без Неймара, зато с Семеду, Паулиньо, Деулофеу и Дембеле. Команда стала более конкурентоспособной», – сказал Бартомеу.

«Барселона» одержала две победы в двух стартовых турах Примеры, однако ранее проиграла Суперкубок Испании «Реалу».