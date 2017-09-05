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    Бартомеу: «Нынешняя «Барселона» более конкурентоспособна, чем в прошлом сезоне»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подчеркнул, что уход нападающего Неймара не сделал сине-гранатовых слабее. По его мнению, игроки, пополнившие каталонцев летом, сделают команду более конкурентоспособной.

    «У клуба три основные ветви: спорт, экономика и общество. Мы успешно закончили проект с Луисом Энрике и с большим успехом начали его с Вальверде.

    Я чувствую разочарование и пессимизм болельщиков, поэтому говорю об этом. Команда схожа с той, что была в прошлом сезоне. Да, без Неймара, зато с Семеду, Паулиньо, Деулофеу и Дембеле. Команда стала более конкурентоспособной», – сказал Бартомеу.

    «Барселона» одержала две победы в двух стартовых турах Примеры, однако ранее проиграла Суперкубок Испании «Реалу».

    Источник: Tribalfootball

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    05.09.2017 12:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +27

      LSV_911 5 сентября 2017, 15:13

      конкурентоспособна?? Бартомеу... вали уже с клуба!!!

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. 5 сентября 2017, 15:07

      Думаешь в прошлом сезоне был лучшими, вот скоро и месси покинет барсу и потом посмотрим что скажешь, пока ест месси и ест шансы в примере на 2 место или на третью а в Лиги Чемпионов вообще молчу.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 5 сентября 2017, 14:56

      не факт..

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 сентября 2017, 13:40

      бла, бла, бла...

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 сентября 2017, 13:27

      особенно с Паулинье и Деулофео, далеко пойдешь, Дембеле и Семеду тоже пока оставляют вопросы!

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 сентября 2017, 13:12

      Начались оправдания. Барса пока живёт за счёт старых ресурсов. Конечно только время покажет истинную ситуацию. Но ошибок и головотяпства слишком много со стороны хунты, особенно в 2 предшествующих сезона. Была просто бездарная трансферная политика. А держаться за одного Месси безумие. Не дай бог травма и команда без лидера. Верим, что всё нормализуется, а хунта уйдёт сама.

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      Рейтинг: +1778

      Kulima 5 сентября 2017, 13:08

      Мда..ему бы с муДко в паре поработать, вот смеху бы было

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