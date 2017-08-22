Румменигге призвал УЕФА пересмотреть сроки закрытия летнего трансферного окна

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил желание клуба перенести закрытие трансферного окна. Напомним, что сейчас летнее трансферное окно закрывается 31 августа. По мнению представителей немецкого гранда, оно должно закрываться раньше.

«Я знаю, что в УЕФА готовы поддержать такое решение. Трансферное окно должно закрываться самое позднее тогда, когда стартуют национальные чемпионаты. Иначе все это превращается в какую-то юмореску», – заявил Румменигге.

Напомним, что ранее с подобной инициативой выступил и исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.