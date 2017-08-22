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    Румменигге призвал УЕФА пересмотреть сроки закрытия летнего трансферного окна

    Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил желание клуба перенести закрытие трансферного окна. Напомним, что сейчас летнее трансферное окно закрывается 31 августа. По мнению представителей немецкого гранда, оно должно закрываться раньше.

    «Я знаю, что в УЕФА готовы поддержать такое решение. Трансферное окно должно закрываться самое позднее тогда, когда стартуют национальные чемпионаты. Иначе все это превращается в какую-то юмореску», – заявил Румменигге.

    Напомним, что ранее с подобной инициативой выступил и исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

    Источник: Goal.com

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    22.08.2017 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:29

      посмотрим, разрешат или нет

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