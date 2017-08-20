Лапорта: «Если убрать Бартомеу, то Месси вновь будет счастлив в «Барселоне»

Да его давно гнать нужно! Всю команду развалил. Трансферы непонятно какие проводит. Если еще и Месси просрут, вообще в середняка Ла лиги превратятся и Ель Класико потеряет свою изюминку. Вон у Реала такие игроки как Бэйл в основу не проходят и Хамес в аренду отдан, а у Барсы не пойми кто в основе играет, осталось 4-5 игроков на уровне гранда, остальные не уровень Барселоны. Лапорте возвращайся скорее, при тебе Барса была одна из самых сильных за всю историю!
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал свое видение проблем, которые якобы испытывает нападающий команды Лионель Месси. По мнению экс-функционера, дело в нынешнем главе сине-гранатовых.
«Если мы желаем видеть Лионеля вновь счастливым в «Барселоне», нужно как можно скорее избавиться от президента Жозепа Бартомеу», – таково мнение Лапорты, который руководил «Барселоной» с 2003 по 2010 годы.
Ранее «Бомбардир» писал, что Месси в ближайшее время может перейти в «Манчестер Сити».