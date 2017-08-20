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    Лапорта: «Если убрать Бартомеу, то Месси вновь будет счастлив в «Барселоне»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал свое видение проблем, которые якобы испытывает нападающий команды Лионель Месси. По мнению экс-функционера, дело в нынешнем главе сине-гранатовых.

    «Если мы желаем видеть Лионеля вновь счастливым в «Барселоне», нужно как можно скорее избавиться от президента Жозепа Бартомеу», – таково мнение Лапорты, который руководил «Барселоной» с 2003 по 2010 годы.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Месси в ближайшее время может перейти в «Манчестер Сити».

    Источник: Twitter

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    20.08.2017 22:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +448

      Paladius 21 августа 2017, 12:04

      Да его давно гнать нужно! Всю команду развалил. Трансферы непонятно какие проводит. Если еще и Месси просрут, вообще в середняка Ла лиги превратятся и Ель Класико потеряет свою изюминку. Вон у Реала такие игроки как Бэйл в основу не проходят и Хамес в аренду отдан, а у Барсы не пойми кто в основе играет, осталось 4-5 игроков на уровне гранда, остальные не уровень Барселоны. Лапорте возвращайся скорее, при тебе Барса была одна из самых сильных за всю историю!

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 21 августа 2017, 01:16

      Уберите всех , лиш бы месси был счастливым.
      Не понятно , месси в футбол играет или счастье ищет ?

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 августа 2017, 00:27

      Бартомеу - капитан Титаника. Крыса уже сбежала...

      -1
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      Рейтинг: -55

      Real. 21 августа 2017, 00:12

      Лео скорее в Мансити

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