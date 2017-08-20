Лапорта: «Если убрать Бартомеу, то Месси вновь будет счастлив в «Барселоне»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал свое видение проблем, которые якобы испытывает нападающий команды Лионель Месси. По мнению экс-функционера, дело в нынешнем главе сине-гранатовых.

«Если мы желаем видеть Лионеля вновь счастливым в «Барселоне», нужно как можно скорее избавиться от президента Жозепа Бартомеу», – таково мнение Лапорты, который руководил «Барселоной» с 2003 по 2010 годы.

Ранее «Бомбардир» писал, что Месси в ближайшее время может перейти в «Манчестер Сити».