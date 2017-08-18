Защитник «Црвены Звезды» Савич: «Наши шансы теперь 50 на 50»

Согласен,но выйти в группу должен Краснодар.Надо разобрать почему столько ударов было заблокировано звездой,а у нас наоборот не успевала защита.Сделают выводы и не будет шансов у некогда великой команды.
Защитник «Црвены Звезды» Вуядин Савич оценил шансы своей команды на выход в групповой этап Лиги Европы после поражения от «Краснодара» в первом матче противостояния.
«2:3 в гостях – лучше, чем 0:1. Поэтому мы можем быть довольны таким результатом. В таких матчах всегда нужно забивать как можно больше.
Шансы выйти в следующий раунд для нас теперь 50 на 50. При яростной поддержке фанатов мы поборемся за победу», – заявил футболист.
Первый матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Краснодар» – «Црвена Звезда» закончился со счетом 3:2. Ответная игра состоится через неделю в Белграде.