Защитник «Црвены Звезды» Савич: «Наши шансы теперь 50 на 50»

Защитник «Црвены Звезды» Вуядин Савич оценил шансы своей команды на выход в групповой этап Лиги Европы после поражения от «Краснодара» в первом матче противостояния.

«2:3 в гостях – лучше, чем 0:1. Поэтому мы можем быть довольны таким результатом. В таких матчах всегда нужно забивать как можно больше.

Шансы выйти в следующий раунд для нас теперь 50 на 50. При яростной поддержке фанатов мы поборемся за победу», – заявил футболист.

Первый матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Краснодар» – «Црвена Звезда» закончился со счетом 3:2. Ответная игра состоится через неделю в Белграде.