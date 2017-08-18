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    Защитник «Црвены Звезды» Савич: «Наши шансы теперь 50 на 50»

    Защитник «Црвены Звезды» Вуядин Савич оценил шансы своей команды на выход в групповой этап Лиги Европы после поражения от «Краснодара» в первом матче противостояния.

    «2:3 в гостях – лучше, чем 0:1. Поэтому мы можем быть довольны таким результатом. В таких матчах всегда нужно забивать как можно больше.

    Шансы выйти в следующий раунд для нас теперь 50 на 50. При яростной поддержке фанатов мы поборемся за победу», – заявил футболист.

    Первый матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Краснодар» – «Црвена Звезда» закончился со счетом 3:2. Ответная игра состоится через неделю в Белграде.

    Источник: ФК «Црвена Звезда»

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    18.08.2017 08:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 августа 2017, 10:31

      Согласен,но выйти в группу должен Краснодар.Надо разобрать почему столько ударов было заблокировано звездой,а у нас наоборот не успевала защита.Сделают выводы и не будет шансов у некогда великой команды.

      0
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 18 августа 2017, 18:38

      Ничего и там забьют сколько надо...

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 августа 2017, 12:43

      Гол был!!!

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 18 августа 2017, 12:22

      Конечно поедут это ведь не быдло бомжатское.

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      Рейтинг: +17749

      paracetamol 18 августа 2017, 09:36

      Все узнаем через неделю. Интересно,мясные лизоблюды в Белград поедут?

      1
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 18 августа 2017, 08:55

      Ну если судья опять гол не засчитает, то вполне может быть

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